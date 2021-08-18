Пермяки стали чаще заказывать доставку товаров из супермаркетов и платить за сервисы знакомств

Пермяки стали активно покупать в сети туристические путевки, продукты, мебель и пользоваться сервисами знакомств. Об этом в своем блоге рассказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

По ее словам аналитики МТС Банка выделили ТОП-5 категорий, в которых пермяки активно расплачиваются в сети: туристические агентства, доставка товаров из супермаркетов, сервисы знакомств, аптеки и заказ мебели.

Количество онлайн-транзакций в турфирмах возросло в 7,6 раза, средний чек при этом снизился на 8% до 19 600 рублей. В супермаркетах – в 6,3 раза, средний чек снизился на 4% до 1430 рублей.

В ТОП-3 категорий по росту онлайн-платежей – сервисы знакомств – прирост в 5,9 раза. Средний чек на сервисах знакомств вырос в два раза – до 860 рублей.

Отмечается, что в магазинах одежды и обуви рост онлайн-продаж значительно снизился.