«Победный май 45-го навсегда вошел в героическую летопись нашего Отечества»: ко Дню Победы медиахолдинг MAER показал на медиафасадах онлайн-шествие «Бессмертного полка»

Основой для медийной кампании по всей России стали поздравления ветеранам от школьников. Дети поблагодарили их за мужество и отвагу, за то, что сегодня могут жить в мирное время, мечтать, учиться и любить. Кампания была организована «Роспатриотцентром» и медиахолдингом MAER.

Жители Перми увидели патриотические кампании на одной из крупнейших рекламных поверхностей в городе на улице Революции, 13. Также поздравления транслировались в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Тюмени, Волгограде, Самаре, Перми и других городах.