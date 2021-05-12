«Победный май 45-го навсегда вошел в героическую летопись нашего Отечества»: ко Дню Победы медиахолдинг MAER показал на медиафасадах онлайн-шествие «Бессмертного полка»

Ко Дню Победы медиахолдинг MAER показал на медиафасадах слова благодарности ветеранам, которые написали школьники со всей страны, а также онлайн-шествие «Бессмертного полка».
Основой для медийной кампании по всей России стали поздравления ветеранам от школьников. Дети поблагодарили их за мужество и отвагу, за то, что сегодня могут жить в мирное время, мечтать, учиться и любить. Кампания была организована «Роспатриотцентром» и медиахолдингом MAER.
Жители Перми увидели патриотические кампании на одной из крупнейших рекламных поверхностей в городе на улице Революции, 13. Также поздравления транслировались в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Тюмени, Волгограде, Самаре, Перми и других городах.
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Стена Памяти, Пермь, ул. Революции, 13
7 и 8 мая в преддверии празднования 76-летия Великой Победы на медиафасадах и суперсайтах по всей стране появились цитаты из писем детей, посвященных памяти о Великой Отечественной войне, и слова благодарности ветеранам.
«Память о войне и Великой Победе и спустя много лет объединяет разные поколения и делает нас непобедимыми перед любыми испытаниями», — Ольга Чурикова, Республика Алтай.
«Победный май 45-го навсегда вошел в героическую летопись нашего Отечества как символ мужества и самоотверженности всего советского народа!» — ученик школы № 27 Нальчика Алихан Жилаев.
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Стена Памяти, Москва, Волгоградский пр-т, 26К
Константин Майор
генеральный директор медиахолдинга MAER
— День Победы — это важнейшее событие в истории России, которое вызывает огромное чувство гордости. Прекрасно, что поколение, не видевшее войны, чтит подвиг, который совершили наши предки. Мудрость и сила духа наших ветеранов вдохновляет. Важно, чтобы мы всегда помнили о той войне, чтобы она больше не повторилась.
9 мая поздравительные акции с Днем Победы продолжились онлайн-трансляцией шествия «Бессмертного полка». В этом году к почти 3 миллионам прошлогодних анкет ветеранов ВОВ добавились еще 2,5 миллиона участников. Этот уникальный проект, к которому присоединились и другие операторы наружной рекламы, показывает лица и имена людей, отстоявших Родину.
тел. +7 (922) 220-3231, perm@maergroup.ru, maergrouppage, @maergroup
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