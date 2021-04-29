В Пермь приехала выставка роботов со всего мира

Школьники, их педагоги и родители смогут познакомиться с обаятельным андроидом Теспианом, механической головой Пушкина, общительной промо-роботессой Кики, предсказателем Деревякой и другими «жителями» столичной «Робостанции», впервые приехавшими в Пермь. Программа «Робостанции» также включает в себя мастер-классы по 3D-моделированию и программированию. После Перми выставка отправится в Чернушку, где мероприятие пройдет с 5 по 8 мая. Здесь партнером «Поколения М» станет компания «ЛУКОЙЛ».

Мероприятие «Робостанция МТС» в Перми является частью масштабного благотворительного проекта МТС «Поколение М». В рамках общероссийского конкурса «Робостанция» дети от 6 до 14 лет из любого уголка страны могут смотреть онлайн мастер-классы наставников проекта и загружать на сайт pokolenie.mts.ru собственные работы и проекты на тему сохранения окружающей среды с помощью технологий. Авторы лучших изобретений получат уникальную возможность отправиться на стажировку в Робошколу в Москве.

В рамках проведенного совместно с «Кванторуимом Фотоника» регионального конкурса на создание лучшего робота на экологическую тематику в тройку лучших вошли: проект Егора Якушева (1 место), Михаила Драчева (2 место), Андрея Кузякина и Алены Варлашовой (3 место). Участники конкурса предложили проекты по созданию роботизированной станции для сбора мусора в парке или на улице, станции сбора пакетиков, разработали роботов-уборщиков, установку по выращиванию растений, муравьиную ферму.

«Робостанция МТС» пройдет с 29 апреля по 2 мая с 10.00 до 19.00 на Заводе Шпагина (ул. Советская, 1б). Все мероприятия «Робостанции МТС» бесплатны для посетителей. 0+