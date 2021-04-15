Пермяки стали чаще покупать iPhone

Спрос на пермском рынке смартфонов в первом квартале 2021 года сдвинулся в пользу iPhone, продажи которого увеличились на 25%. Об этом в своем блоге рассказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

По сравнению с началом 2021 года объем продаж гаджетов в Перми сократился на 39%. При этом пермяки стали предпочитать более дорогие модели: за год средняя стоимость смартфонов впервые в истории пермского рынка взлетела на 65% до 25,8 тысяч рублей. Тенденция связана со смещением спроса в пользу премиальных моделей, в частности, возросшим интересом к Apple. Пермяки стали приобретать модели американского бренда на 25% чаще, чем годом ранее. При этом популярность моделей смартфонов Honor и Xiaomi снизилась в несколько раз.

Популярность дорогих устройств также растет за счет выгодного trade-in и беспроцентных рассрочек на 24 месяца, которые позволяет разделить финансовую нагрузку на длительный срок и сделать покупку доступной для большинства семей города.

Топ самых популярных моделей смартфонов в Пермском крае по итогам 2020 года:

Apple iPhone 11 128 ГБ

Apple iPhone 11 64 ГБ

Xiaomi Redmi 9A

Apple iPhone XR 64 ГБ

Xiaomi Redmi 9

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