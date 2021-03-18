Юные робототехники Прикамья придумают способ позаботиться об экологии

Региональный этап конкурса «Робостанция МТС» стартует с 15 марта и продлится до 25 апреля. Принять участие в нём могут дети и подростки края от 6 до 14 лет. Для этого нужно придумать идею собственного робота, который заботится об окружающей среде и помогает человеку беречь природу, создать прототип такого экоробота и записать видео о принципах его работы. Видео нужно загрузить на сайт проекта, указав регион проживания – Пермский край. Итоги регионального этапа будут подведены в конце апреля. Трех победителей отберет экспертное жюри, в которое войдут преподаватели «Кванториума Фотоника».

Все участники регионального этапа автоматически становятся участниками и федерального конкурса «Робостанция МТС» в рамках проекта «Поколение М», по итогам которого лучшие дети и подростки, увлекающиеся техническим творчеством, смогут отправиться на стажировку в Москву.

Оксана Кайгородова, директор МТС в Пермском крае:

— В регионе работают крупные компании, являющиеся лидерами в этом направлении не только в стране, но и в мире. А еще - крупные предприятия со сложными наукоемкими производствами. Поэтому робототехника — одно из приоритетных и перспективных направлений для Прикамья. Для развития робототехники многое делается: существует развитая образовательная инфраструктура, которая позволяет детям постигать азы технических и инженерных специальностей, например, Кванториум Фотоника. Мы в МТС также поддерживаем творческое развитие. Например, в рамках нашего благотворительного проекта «Поколение М» вместе со звездными наставниками проводим мастер-классы и масштабные конкурсы, в том числе по робототехнике. Кванториум поддержал нашу инициативу провести региональный конкурс среди юных робототехников Прикамья. Думаю. Это хорошая возможность заявить о себе.

Павел Крендель, руководитель детского технопарка «Кванториум Фотоника»:

— Наша цель — познакомить талантливых детей с миром современных технологий: робототехники, фотоники, биоинженерии, виртуальных технологий, технологий дополненной реальности и другие направления. Мы стремимся вовлечь в нашу работу большое количество ребят не только в Перми, но и по всему краю. Для этого работает мобильный кванториум. Уверен, что сотрудничество с МТС поможет привлечь к робототехнике большее внимание.