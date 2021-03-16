Исследование МТС: как пермяки провели гендерные праздники

МТС проанализировала обезличенные большие данные и использование цифровых сервисов экосистемы компании в праздничные выходные Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Директор филиала компании в Пермском крае Кайгородова в своем блоге рассказала, что согласно полученной статистике мужчины активнее, чем женщины поздравляли с гендерными праздниками, а женщины предпочли доставку еды приготовлению праздничного ужина.

Поздравления в мессенджерах и соцсетях

23 февраля мужчины общались в мессенджерах в два раза активнее, чем обычно, женщины — так же как в обычный выходной день. 8 марта трафик увеличился в 2,5 раза у всех пользователей, а также на 30% вырос объём данных, передаваемый в Instagram, профиль использования социальных сетей мужчинами не изменился. Голосовой трафик в праздничные дни не отличался от обычных выходных.

Праздничный завтрак и доставка вместо ужина

8 марта мужчины проснулись в среднем на 26 минут раньше, чем обычно, 23 февраля — в обычное время. Подъём в праздничные дни для женщин не отличался от других выходных дней.

В День защитника Отечества многие женщины предпочли доставку еды приготовлению праздничного ужина. Активность на этих мобильных сервисах возросла в четыре раза по сравнению с обычными выходными днями, а траты в этой категории увеличились на 40%. В Международный женский день расходы на заказы еды на дом у мужчин и женщин увеличились на 38%.

Праздник начинается в субботу

Отмечать гендерные праздники в ресторанах россияне начали уже с первого праздничного выходного — траты в ресторанах в субботу, 21 февраля и 6 марта, выросли примерно на 20%. В День защитника Отечества рост составил уже 28%, а Международный женский день – 85%.

23 февраля и 8 марта женщины на 30% чаще вызывали такси, среди мужчин расходы в этой категории увеличились только в День защитника Отечества на 24%.

Кто заработал на гендерных праздниках?

Самые популярные подарки на 23 февраля по данным аналитиков МТС Банка были сделаны в магазинах автотоваров, одежды, бытовой техники и электроники. Покупки пермяков по сравнению с обычными днями здесь выросли на 40%. 8 Марта взлетели продажи в цветочных магазинах (+75% по сравнению с обычными днями), магазинах одежды (+64%) и ювелирных (+63% по сравнению с обычными днями). Примечательно, что День защитника Отечества пермяки предпочли провести дома: затраты пермяков в барах и ресторанах увеличились только на 8%. Но 8 Марта затраты в барах выросли уже на 43%, а в ресторанах — на 35%.