Морозы заставили пермяков воспользоваться доставкой еды на дом

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала цифровую активность пермяков в праздничные дни. Из-за аномальных морозов рекордно взлетел спрос на сервисы доставки еды на дом, интернет-магазины и телемедицину.

На праздниках жители Прикамья проводили время дома в кругу друзей и родных, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий. В эти дни индекс цифровой активности пермяков достиг максимального уровня в 10 баллов.

Больше всего — в 7,5 раз по сравнению со средними значениями 2020 года — вырос спрос на онлайн-магазины. Пермяки активно пользовались сервисами доставки еды на дом: цифровая активность здесь рекордно выросла в 5 раз по сравнению с прошлым годом. Также впервые за последний год, в том числе время самоизоляции, наблюдается значительный всплеск спроса на телемедицинские сервисы. Активность пермяков на данных платформах увеличилась в 4 раза по сравнению с 2020 годом.

Оксана Кайгородова, директор МТС в Пермском крае:

– Пермяки — одни из самых активных цифровых пользователей среди всех жителей городов-миллионников. Праздничные дни, совпавшие с аномальными морозами, заставили пермяков позаботиться о своем здоровье, что вызвало взрывной рост онлайн-активности в регионе.

Об индексе цифровой активности

Для формирования индекса цифровой активности МТС проанализировала обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.