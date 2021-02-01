В Перми запустили чат-бот для молодежи

В Перми при поддержке властей Пермского края запустили чат-бот в Telegram «Ассистент». Он помогает молодежи получать ответы на актуальные вопросы об образовании и работе, льготах и поддержке, семье и детях, бизнесе и спорте. Кроме того, программа поясняет, как получить помощь в трудной жизненной ситуации, где в регионе отдохнуть и как доехать до желаемого места.

Пользователи чат-бота могут выбрать из стартового меню интересный для него раздел и узнать подробности. Темы сгруппированы по блокам, к которым прикреплены файлы с полезной информацией, активные ссылки или контактные данные. Например, выбрав раздел «Образование» можно получить доступ к 20 бесплатным онлайн-ресурсам, а в разделе «Здравоохранение» не только получить информацию о медицинской помощи и документах, но и узнать, как стать донором. В разделе «Бизнес» молодые предприниматели смогут узнать о том, как создать свое дело, какие существуют льготы и меры поддержки на территории края, а также где пройти бизнес-обучение, и как принять участие в конкурсах и получить гранты.

По словам заместителя министра по туризму и молодежной политике Юлии Баландиной, созданный для молодежи чат-бот «Ассистент» дает не только доступ к базе знаний, но и возможность получить оперативный ответ в любое время суток: «Вся информация проверена экспертами, и регулярно обновляется. То, что раньше ребята искали по крупицам в других источниках, теперь упаковано и сформировано в единую систему. Молодые люди обратились к чат-боту уже более 500 раз».

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