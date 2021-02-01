Как пермяки провели первый месяц 2021 года: онлайн-знакомства, доставка на дом и благотворительность

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировал расходы пермяков в январе 2021 года. Анализ собственных данных МТС Банка за январь 2020 и 2021 годов показал, что пермяки стали чаще заказывать доставку готовых блюд на дом, знакомиться онлайн, а еще заменили заграничные путешествия на поездки по России.

На основе данных января 2020 и 2021 годов аналитики МТС Банка определили топ тенденций:

Несмотря на ограничения въезда в большинство стран, количество транзакций в туристической категории в январе уменьшилось всего на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Вместо поездок за рубеж жители региона стали активно осваивать внутренний туризм. Об этом свидетельствуют снижение трат в валюте в 2,3 раза и уменьшение транзакций в магазинах беспошлинной торговли Duty Free в 2,1 раза.

Оставшиеся дома предпочли онлайн-шоппинг. Общее количество онлайн-транзакций в первый месяц 2021 года увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впервые большой популярностью пользовались онлайн-знакомства – количество платежей на подобных сервисах выросло в 3,8 раза.

Услуги курьеров оплачивали в 3,3 раза чаще, а готовую еду заказывали на дом в 2,8 раза чаще, чем в январе 2020 года. При этом количество офлайн транзакций в ресторанах уменьшилось на 5%, в заведениях фастфуда – на 13%, а в барах и ночных клубах – уже на 47%. Одновременно с этим покупки в алкомаркетах увеличились на 28%, а в супермаркетах – всего на 9%.

Азарт и благотворительность. На 27% по сравнению с прошлым годом увеличилось количество транзакций в категории азартные игры – пермяки покупали лотерейные билеты и делали ставки. Год к году на 23% увеличилось количество благотворительных пожертвований – жители региона не только надеются на чудо, но и дарили его другим.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Пермском крае. Учитывались платежные операции в январе 2020 и 2021 годов.