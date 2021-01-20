Apple вернулся в топ популярных смартфонов в Прикамье

Аналитики МТС проанализировали розничный рынок смартфонов в Пермском крае по итогам 2020 года. Несмотря на краткосрочное падение спроса во втором квартале, спрос на гаджеты в Прикамье оказался на уровне 2019 года. При этом средняя стоимость смартфона оказалась выше на 17,3%, чем годом ранее, и составила 17 900 рублей.

В 2020 году большая часть покупок гаджетов, других умных устройств и аксессуаров реализована в онлайн. Количество проданных мобильных устройств через интернет увеличилось на 60%.

Пермяки все реже покупают девайсы стоимостью ниже 5 000 рублей, выбирая гаджеты среднего и высокого ценового сегмента, которые лучше фотографируют, быстрее работают и обеспечивают более комфортный опыт использования. В частности, увеличился спрос на большие дисплеи — продажи устройств с диагональю экрана от шести дюймов показали рост на 50% по сравнению с 2019 годом.

В список самых популярных гаджетов в прошлом году вернулся Apple, ослабив позиции Honor. Топ самых популярных моделей смартфонов в Пермском крае по итогам 2020 года:

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A01

Honor 9S

Apple iPhone 11

Всплеск интереса к мобильным устройствам произошел в третьем квартале прошлого года. Сэкономленные на отдыхе и путешествиях средства, а также социальные компенсационные выплаты пермяки направили на приобретение смартфонов. По итогам прошлого года средний чек на приобретение смартфона составил 17 900 рублей, что на 17,3% выше, чем в 2019 году. По данному показателю Пермь, впрочем, уступает соседним городам — Екатеринбургу (20 300 рублей), Нижнему Новгороду (20 500 рублей), Казани (22 100 рублей), Уфе (18 700 рублей), а также общероссийскому уровню (18 500 рублей).