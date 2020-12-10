МТС запускает пилотный сервис по контролю за вывозом и утилизацией отходов для «Теплоэнерго»

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, совместно с ПГУП «Теплоэнерго» запустит пилотный проект по контролю вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) с помощью цифрового сервиса. Он поможет выявить несанкционированные свалки и снизить число обращений жителей по вопросам вывоза мусора.

Пилотное решение МТС будет в ближайшее время внедрено в Индустриальном районе Перми и Пермском районе Прикамья. Здесь цифровая система поможет упорядочить работу по сбору, вывозу и утилизации ТКО. «Теплоэнерго» сможет сформировать перечень контейнеров, проводить мониторинг движения мусоровозов в режиме онлайн, контролировать своевременность и качество уборки территории, автоматизировать формирование счетов для жителей, а также заключение договоров и расчеты с подрядчиками. Кроме того, будет сформирован оптимальный график вывоза мусора на основе данных о наполненности контейнеров и маршрут движения.

Теплоэнерго сможет на интерактивной карте режиме реального времени контролировать все контейнеры и мусоровозы. Вывоз отходов осуществляется при помощи датчиков ГЛОНАСС и мобильного приложения: через него водитель отправляет фотоотчет о проделанной работе или причинах, которые не позволяют вывезти мусор с указанной точки. Дополнительно мусоровозы можно оснастить камерами с обзором 360 градусов.

Программное обеспечение по управлению вывозом ТКО и приложение для водителей и инспекторов можно в течение нескольких недель развернуть на уже существующей инфраструктуре. Облачная платформа позволяет организовать удаленную работу и круглосуточный доступ к системе, где отражен жизненный цикл отходов от точки сбора до отгрузки на месте переработки. Дополнительно возможно подключить датчики ГЛОНАСС и видеокамеры на мусоровозах, датчики наполненности мусорных контейнеров и систему весового контроля на полигонах.

Тимур Филимонов, и.о. директора «Теплоэнерго»:

– Наша задача — в рамках пилотного запуска цифрового сервиса оценить эффективность внедрения цифровой системы управления с точки зрения возможности оперативного реагирования на нарушения возчиков: простои, несанкционированные заезды или пропуск точек накопления ТКО в рамках маршрута.

Оксана Кайгородова, директор МТС в Пермском крае:

– Пермский край — в числе регионов-передовиков, где цифровые решения помогают обеспечивать более комфортную городскую среду для жителей. Комплексный подход к управлению отраслью позволит выявить несанкционированные свалки, обеспечить полный контроль над перемещением мусоровозов, повысить прозрачность расчетов с жителями региона и подрядчиками. Кроме того, реализация таких проектов — возможность позитивно повлиять на экологическую ситуацию и в конечном итоге повысить качество жизни в регионе.