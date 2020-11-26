МТС «прокачала» мобильную связь в Соликамске

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщила об установке новых базовых станций и модернизации оборудования в Соликамске. Это позволило увеличить средние скорости мобильного интернета более чем на четверть.

Качество связи существенно улучшено в микрорайоне Боровск, в том числе, в частном секторе, при въезде в город, в пригородных селах Родники и Тохтуева. Новое покрытие LTE позволяет абонентам постоянно находиться в зоне высокоскоростного интернета в любой точке Соликамска, и даже перемещаясь по городу, с комфортом использовать любые онлайн-сервисы: дистанционно работать и учиться, пересылать тяжелый контент, общаться по видеосвязи, смотреть видео онлайн в HD-качестве, а также пользоваться всеми привычными приложениями мобильных банков, служб доставки и такси.

Оксана Кайгородова, директор МТС в Пермском крае:

— Мы продолжаем развивать нашу сеть как в городских, так и сельских территориях Прикамья. Наши соликамские пользователи могут оценить, как высокую скорость интернета, так и сверхчеткий голос собеседников. Для этого действует специальная технология VoLTE, дающая высокое качество голосовой связи и возможность звонить, не прерывая интернет-сессии. Кроме того, планомерное строительство и укрепление сети МТС позволяет внедрять цифровые технологии на предприятиях: у нас уже запущена сеть интернета вещей NB-IoT, рассчитанная на десятки тысяч промышленных датчиков, терминалов, счетчиков и других «умных» устройств с SIM-картами.