Пермяки предпочли онлайн-шопинг покупкам в торговых центрах

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, изучила потребительские привычки пермяков в октябре 2020 года. Ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, привели к кратному росту онлайн-шопинга. В интернет-магазинах пермяки чаще всего покупают одежду, спорттовары, косметику. Также в число лидеров по количеству транзакций вошла благотворительность.

Наибольший рост онлайн-продаж показывают магазины одежды и аксессуаров. Здесь в октябре 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года количество транзакций увеличилось в 7,1 раза, средний чек при этом уменьшился в 2,5 раза до 1920 рублей. За время действия ограничительных мер пермяки оценили преимущества шопинга в интернете: покупки можно совершать, не выходя из дома, при этом часть магазинов помимо скидок предоставляет возможность бесплатной примерки и возврата не подошедшей вещи.

На втором месте по роста продаж в онлайн – благотворительность. Прирост в этой категории в октябре составил 4,4 раза год к году, средний чек на оплату вырос на 23%. На третьем месте — спорттовары: количество покупок в этой категории выросло в 4,1 раза, а средний чек увеличился на 47%.

Снижение среднего чека в половине категорий на фоне значительного роста продаж говорит о том, что онлайн-покупки жители региона стали совершать чаще, но при этом подходить к выбору товаров более экономно. Наибольшее увеличение среднего чека наблюдалось на покупки в супермаркетах (+78%) и спорттоваров (+47%).

Примечательно, что в категориях, которые были изначально ориентированы на онлайн, изменения произошли незначительные. Так, например, в телекоммуникационных услугах количество транзакций увеличилось всего на 4%, а продажи приложений и игр для смартфонов, игровых консолей и компьютеров, наоборот, уменьшились на 12%. При этом значительно увеличились досуговые категории: онлайн-кинотеатры (+84%) и онлайн-знакомства (+31%), что объясняется ограниченными возможностями в реальном общении.

Учитывая потребности клиентов, МТС Банк в конце октября изменил категории с повышенным кэшбэком для держателей дебетовых и кредитных карт линейки MTS CASHBACK. Теперь кэшбэк в размере 5% по универсальной и виртуальной картам MTS CASHBACK и 3% по виртуальной предоплаченной карте MTS CASHBACK Lite будет начисляться на категории: магазины одежды; магазины детских товаров; доставка еды из ресторанов и кафе; фастфуд, рестораны и бары.

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