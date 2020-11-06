Пермяки увлеклись киберспортом

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, отмечает изменения в топе пользовательских привычек среди пермяков. Сложная эпидемиологическая обстановка и возвращение части ограничительных мер спровоцировали резкий всплеск интереса к киберспортивным и геймерским платформам, доставке еды, а также телемедицинским сервисам.

Впервые за время наблюдений, начиная с «коронавирусной весны», в Прикамье наблюдается резкий кратный всплеск интереса к ряду мобильных сервисов. Более, чем в три раза по сравнению со средними показателями 2019 года вырос трафик на киберспортивных и геймерских платформах (таких, как Twitch.tv, worldofwarcraft.com, worldoftanks.ru, mafiaonline.ru, WASD.TV, battle.net), в 2,5 раза увеличился спрос на сервисы, занимающиеся доставкой продуктов на дом, а также в 1,5 раза — на телемедицину. Данная динамика фиксируется ежедневно на протяжении последних двух недель.

По-прежнему самыми популярными сервисами остаются онлайн-кинотеатры и видеохостинги (МТС ТВ, IVI, ОККО, YouTube), а также интернет-магазины. Рост этих сервисов по сравнению со средними показателями прошлого года составляет 3,5 раза и даже выше показателей апреля-мая этого года — времени наибольших противоэпидемиологических ограничений.