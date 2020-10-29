Пермяки отказываются от покупок гаджетов в кредит

В первые девять месяцев этого года на рынке наблюдается взрывной рост онлайн-покупок гаджетов. За первые девять месяцев текущего года через интернет пермяками приобретено почти 70 процентов всех устройств. Рост онлайн-покупок продолжался и после режима самоизоляции, в третьем квартале 2020 года продажи в сети превысили докарантинный период.

Наибольшая покупательская активность пермяков пришлась на август, что связано с началом нового учебного года и делового сезона. Помимо Перми, чаще всего новые смартфоны приобретали в Березниках, Чайковском и Соликамске. По оценке МТС Банка, за первые девять месяцев 2020 года покупатели стали на 22 процента реже приобретать смартфоны в рассрочку или кредит. По данным аналитиков, основной причиной этого стали средства, накопленные семьями в период самоизоляции за счет экономии на отпуске, снижении трат на обновление гардероба, на посещение офлайн-мероприятий, использование и обслуживание личного авто и так далее. Также на сокращение кредитных продаж повлияло снижение потока клиентов в рознице во втором квартале. Традиционно кредитные договоры и договоры рассрочки в подавляющем большинстве случаев до периода самоизоляции заключались именно в салонах.

По итогам первых девяти месяцев 2020 года на пермском рынке по приросту в денежном выражении лидируют смартфоны Xiaomi, спрос на которые вырос более, чем в 4 раза по сравнению с январем-сентябрем 2019 года. На втором месте - Vivo, которые стали покупать в 1,5 раза чаще. Самыми продаваемыми смартфонами среди жителей столицы Прикамья стали устройства Samsung, Honor и Xiaomi. В топ-5 самых популярных моделей входят Samsung Galaxy A51, на втором месте Samsung Galaxy A10, на третьем – Honor 8А. Замыкают пятерку самых востребованных гаджетов Samsung A015 Galaxy и Xiaomi Redmi 7A. Средняя стоимость гаджетов в Прикамье по сравнению с январем-сентябрем 2019 года выросла на 10,5 процентов до 16 500 рублей.