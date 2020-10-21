МТС запустила в Перми технологии интерактивного ТВ

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске технологии интерактивного ТВ — Internet Protocol television (IPTV). Доступ к новому сервису получат пользователи МТС в крупных микрорайонах краевой столицы.

IPTV работает на основе передачи видео-данных через протокол IP. В отличие от цифрового ТВ пользователи IPTV получат доступ к интересующему видеоконтенту в удобное для себя время. Также им доступны бесплатные функции повторного просмотра фильмов и передач за последние семь дней, перемотки, установки напоминаний о программе, ТВ гид. Пользователи смогут оформить подписку на онлайн-кинотеатры. Подключение IPTV МТС предполагает установку ТВ-приставку на базе Android, а также Wi-Fi-роутер. Сервис запущен в микрорайонах Закамск, Владимирский, Юбилейный, Молодежный, Рабочий поселок, Висим, Мичуринские сады, Городские горки, Крохалева.

Оксана Кайгородова, директор МТС в Пермском крае:

– Доступ к IPTV получат абоненты модернизированной домашней сети интернета, которую мы уже прокачали до гигабитной скорости. Пока это 30% от общего объема сети МТС в Перми. Мы расширяем ее географию, поэтому преимущества IPTV со временем смогут оценить и другие абоненты нашей домашней сети. ТВ — одно из наших приоритетных направлений. Помимо фиксированной сети мы развиваем спутниковое телевизионное вещание, развиваем приложение МТС ТВ.