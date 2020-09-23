В аэропорту Перми установлен робот для измерения температуры

В Международном аэропорту «Пермь» установлен терминал для бесконтактного измерения температуры пермской компании «Промобот». Ранее температура измерялась на выходе работником аэропорта вручную с помощью бесконтактного термометра.

Автономный терминал для бесконтактного измерения температуры «Промобот Термоконтроль» установлен на входе в аэровокзальный комплекс. Он не требует участия человека в процессе измерения, фиксирует результаты измерений в журнал, уведомляет о посетителе с повышенной температурой и может интегрироваться с системами безопасности. Измерение происходит за 3 секунды на расстоянии до 25 см, а точность составляет 0,2 градуса.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.