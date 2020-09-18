МТС и Nokia развернули первую в Прикамье выделенную сеть 5G-ready на «ОДК-Пермские моторы»

Выделенная (private) беспроводная сеть, предназначенная для решения критически важных технологических задач, объединяет различные элементы производственной экосистемы и ИТ-инфраструктуры предприятия в общий закрытый контур. Это обеспечивает стабильность, повышенную надежность и безопасность всех элементов ИТ-системы.

Реализация пилотного проекта позволит оценить эффективность технологий для осуществления цифровой трансформации предприятия, ускорения автоматизации и роботизации производственных процессов, а также откроет другие возможности для выбора решений в сфере удаленной и автономной работы, аналитики и безопасности.

Сеть развернута на базе решения Nokia промышленного класса для выделенных (private) беспроводных сетей, включая оборудование и программное обеспечение для ядра сети, базовые станции LTE, сервер групповой связи PTT/PTV, маршрутизаторы со встроенным LTE-модемом и носимые терминалы. Технология включает в себя функции оперативной групповой связи (Push-to-Talk, Push-to-Video), передачи данных о функционировании различных элементов производства, точное определение нахождения объектов на территории предприятия и другие.