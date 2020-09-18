ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и Nokia, мировой лидер в сфере информационно-коммуникационных технологий, развернули выделенную сеть LTE на производстве «ОДК-Пермские моторы», крупнейшем производителе авиадвигателей для гражданской авиации и промышленных газотурбинных установок в России. В будущем сеть может быть оперативно масштабирована до стандарта 5G.
МТС и Nokia развернули первую в Прикамье выделенную сеть 5G-ready на «ОДК-Пермские моторы»
Выделенная (private) беспроводная сеть, предназначенная для решения критически важных технологических задач, объединяет различные элементы производственной экосистемы и ИТ-инфраструктуры предприятия в общий закрытый контур. Это обеспечивает стабильность, повышенную надежность и безопасность всех элементов ИТ-системы.
Реализация пилотного проекта позволит оценить эффективность технологий для осуществления цифровой трансформации предприятия, ускорения автоматизации и роботизации производственных процессов, а также откроет другие возможности для выбора решений в сфере удаленной и автономной работы, аналитики и безопасности.
Сеть развернута на базе решения Nokia промышленного класса для выделенных (private) беспроводных сетей, включая оборудование и программное обеспечение для ядра сети, базовые станции LTE, сервер групповой связи PTT/PTV, маршрутизаторы со встроенным LTE-модемом и носимые терминалы. Технология включает в себя функции оперативной групповой связи (Push-to-Talk, Push-to-Video), передачи данных о функционировании различных элементов производства, точное определение нахождения объектов на территории предприятия и другие.
Дмитрий Халин, вице-президент МТС по облачным и цифровым решениям:
— В МТС накоплена богатая экспертиза по созданию инновационной экосистемы цифровых сервисов, которые помогают опережающими темпами трансформировать ключевые отрасли регионов РФ. В начале года МТС впервые продемонстрировала работу зоны Private 5G на заводе «КАМАЗ», а в августе МТС и «Сибур» договорились о создании сети Private 5G в Пермском крае. Запуск выделенной сети на «ОДК-Пермские моторы» — первый подобный инновационный проект в Прикамье. Он демонстрирует преимущества и широкие возможности внедрения цифровых технологий во флагманском машиностроении, в условиях сложного высокотехнологичного производства.
Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа:
— Недавнее исследование, которое компания Nokia провела совместно с ABI Research, показало, что более 90% руководителей промышленных предприятий рассматривают возможность внедрения частных беспроводных сетей 4.9G/5G. Nokia работает с более чем 180 заказчиками по всему миру в области частных беспроводных сетей, из которых более 30 являются сетями 5G. Эти сети внедряются в самых разных отраслях: на транспорте, в энергетике, машиностроении и логистике, в государственных учреждениях и городской инфраструктуре. Nokia обладает всеобъемлющим портфелем решений, позволяющим реализовать любой сценарий развертывания частных беспроводных сетей, и мы готовы поддерживать предприятия России на пути цифровой трансформации к Индустрии 4.0.
Марина Трушникова, директор по информационным технологиям АО «ОДК-Пермские моторы»:
— Наше предприятие постоянно развивается, знакомится с новыми цифровыми технологиями, внедряет лучшие технологические решения. Реализация этого пилотного проекта поможет «Пермским моторам» сделать выбор технологической платформы для дальнейшего совершенствования производственных процессов, что скажется на сокращении цикла производства двигателей, а также обеспечит надежность производственной инфраструктуры и информационной безопасности.
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