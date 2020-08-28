МТС и Правительство Пермского края подписали соглашение о развитии цифровых проектов

«Пермский край уделяет большое внимание развитию цифровых технологий, как в ключевых отраслях народного хозяйства, так и в сфере государственного и муниципального управления. Внедрение таких прорывных информационных технологий, как 5G, развитие технологий умного города открывает новые возможности для предприятий и улучшения качества жизни людей. Производительность предприятий региона, доступность образования и медицины, эффективность системы ЖХК – логика нацпроекта «Цифровая экономика РФ», в рамках которой мы движемся. Мы приветствуем сотрудничество в области цифровизации инфраструктуры. В частности, мы рассчитываем, что в рамках соглашения МТС реализует и социальные проекты, в том числе по охвату сотовой связью на дорогах и ликвидация оставшихся белых пятен. Например, на одной из ключевых трасс региона, Пермь-Березники, еще есть белые пятна по сотовой связи. Будем надеяться, что их удастся ликвидировать. Уверен, что оно повысит инвестиционную привлекательность нашего региона», — сказал глава Пермского края Дмитрий Махонин. Также глава региона заявил о планах краевых властей тиражирования умных технологий, которые в частности применяются в детском саду в Соликамске, в других социальных учреждениях региона. «Нам нужен более комплексный подход к использованию информационных технологий. Рассмотрим возможность использования умных технологий в больницах, садиках и школах края. Это поможет нам повысить безопасность населения, в том числе детей, а также экономию коммунальных услуг», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

«Краевые власти уделяют большое внимание развитию цифровых технологий в регионе, как в ключевых отраслях народного хозяйства, так и в сфере государственного и муниципального управления. МТС, являясь мультисервисным цифровым холдингом с широким спектром компетенций по развитию цифровых направлений готова предложить Пермскому краю уникальные ресурсы и экспертизу для реализации ключевых краевых и федеральных программ, связанных с цифровой экономикой. Все преимущества стандарта 5G - более чем десятикратное увеличение скорости передачи данных, рост емкости и быстродействия сети позволят пермским предприятиям совершить настоящую техническую революцию — реализовать на основе 5G самые прорывные планы и амбициозные проекты: внедрять решения с использованием искусственного интеллекта, облачных вычислений, беспилотного транспорта, удаленного управления и мониторинга. Мы рады объединить усилия с Правительством региона по реализации инновационных проектов в интересах пермяков», — отметил вице-президент по региональному развитию МТС Игорь Егоров.

Учитывая значительный опыт и экспертизу в области цифровых инновационных направлениях МТС, стороны планируют использовать широкий спектр цифровых технологий, среди которых облачные сервисы, Big data, IoT (внедрение в промышленности, экологии, ЖКХ), системная интеграция, искусственный интеллект, решения в области финтеха, сервисы электронной коммерции. В рамках соглашения МТС и Правительство Пермского края также планируют сотрудничество в реализации региональных социально-культурных проектов, сохранения культурно-исторического наследия региона, развития туристического потенциала региона.