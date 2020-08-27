Жители Перми смогут записаться на прием в МФЦ по телефону

По телефону можно уточнить режим работы филиалов МФЦ в Пермском крае, записаться на прием, получить консультацию специалиста по перечню документов для предоставления услуги, а также уточнить готовность документов. Новый номер 8-800-23-43-275 начнет функционировать с 27 августа.

Оксана Кайгородова, директор пермского филиала МТС:

— Единый номер обеспечит обработку неограниченного числа входящих звонков из любой части страны и мира. Важно, что заказчик будет обладать всей необходимой аналитической информацией — количество и длительность звонков, пиковая нагрузка в определенные часы и дни. Это поможет эффективно выстроить работу учреждения с обращениями пермяков.

Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»:

– Наш ключевой приоритет — обеспечить комфортное предоставление государственных услуг. Соверменные цифровые решения помогают нам сделать процесс работы с каждым жителем региона быстрее, удобнее, без затраты лишнего времени. Благодаря работе call-центра мы можем охватить львиную долю поступающих вопросов — до 30 тысяч запросов, и тем самым исключить ситуацию, при даже один человек остается без волнующих его ответов на вопросы.

Ежедневно один оператор call-центра МФЦ принимает больше 100 звонков от жителей региона. Большая часть поступает по вопросам предварительной записи в филиалы МФЦ, готовности документов, а также получении социальных пособий и льгот. В МФЦ отмечают, что получением пособий на детей чаще всего интересуются женщины, а сменой водительских удостоверений и получением охотничьих билетов – мужчины. Call-центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 часов, в субботу – с 9:00 до 17:00 часов.