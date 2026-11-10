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Финансы

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Исследование: зарплату больше 200 тысяч рублей получают только 3 процента сотрудников в Пермском крае

Диапазон типовых зарплат в Пермском крае составляет 46-93 тыс. рублей. По данным Центра экономических исследований «РИА Рейтинг», такие суммы получала примерно половина жителей региона с сентября 2025 по август 2026 года.

ededchechine/Magnific

Зарплата от 200 тыс. рублей в Пермском крае доступна 3,1% жителям. С таким показателем высокооплачиваемых сотрудников регион занял 35-е место из 85. Самая большая доля работников, получающих от 200 тыс. рублей, живет на Чукотке (42%), в Магаданской области (28,4%), Ямало-Ненецком АО (25,2%) и Москве (24,4%). В целом по России высокая зарплата у 7,5% сотрудников.

Исследование показывает, что у четверти пермяков (24,7%) зарплата ниже 45 тыс. рублей. Больше всего по стране таких работников на Кавказе — в республиках Ингушетия (72,2%), Чечня (70,3%) и Дагестан (62%). В среднем в России доля сотрудников, получающих ниже 45 тыс. рублей, равна 24,6%.

Информационный обзор редакции.

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