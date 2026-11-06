Назван прожиточный минимум, который будет действовать в 2027 году

Новый прожиточный минимум составит 18 609 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения он вырастет до 20 284 рублей, для пенсионеров — 16 004 рублей, для детей — 18 051 рублей.

Прожиточный минимум 2027 года в Пермском крае вырастет по сравнению с 2026-м примерно на 6,8%. Он будет действовать с 1 января по 31 декабря 2027 года.