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Финансы

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Назван прожиточный минимум, который будет действовать в 2027 году

В Пермском крае утвержден новый прожиточный минимум, который начнет действовать с 1 января 2027 года. Соответствующее постановление подписано региональным правительством.

Shutterstock

Новый прожиточный минимум составит 18 609 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения он вырастет до 20 284 рублей, для пенсионеров — 16 004 рублей, для детей — 18 051 рублей.

Прожиточный минимум 2027 года в Пермском крае вырастет по сравнению с 2026-м примерно на 6,8%. Он будет действовать с 1 января по 31 декабря 2027 года.

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