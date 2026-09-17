Пермяки стали чаще расплачиваться с помощью QR-кодов и биометрии: рассказываем, на что уходят траты

Как сообщает «РБК-Пермь», выросли и объемы платежей по QR-кодам и биометрии: почти на 37% — до 51 млрд рублей. С транзакциями по банковским картам обратная ситуация. За год количество и объемы упали на 9% и 7% соответственно.

Средняя сумма одной операции по биометрии в Пермском крае составила 679 руб., в прошлом году она была на уровне 660 руб. Чаще всего пермяки совершают таким образом быстрые микропокупки в общепите, кофейнях и магазинах «у дома». QR-код обычно используют для регулярных трат в супермаркетах, на АЗС и в сфере услуг. Средний чек такого вида оплаты тоже стал выше, достигнув 1 148 руб. (годом ранее был 1 110 руб.).

Информационный обзор редакции.