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Финансы

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Пермяки стали чаще расплачиваться с помощью QR-кодов и биометрии: рассказываем, на что уходят траты

В Пермском крае растет популярность оплаты с помощью QR-кодов и биометрии. По данным за первые шесть месяцев 2026 года число платежей увеличилось на 24% по сравнению с тем же периодом 2025-го.

Magnific/pch.vector

Как сообщает «РБК-Пермь», выросли и объемы платежей по QR-кодам и биометрии: почти на 37% — до 51 млрд рублей. С транзакциями по банковским картам обратная ситуация. За год количество и объемы упали на 9% и 7% соответственно.

Средняя сумма одной операции по биометрии в Пермском крае составила 679 руб., в прошлом году она была на уровне 660 руб. Чаще всего пермяки совершают таким образом быстрые микропокупки в общепите, кофейнях и магазинах «у дома». QR-код обычно используют для регулярных трат в супермаркетах, на АЗС и в сфере услуг. Средний чек такого вида оплаты тоже стал выше, достигнув 1 148 руб. (годом ранее был 1 110 руб.). 

Информационный обзор редакции.

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