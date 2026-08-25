Траты на коммуналку и топливо в Пермском крае меньше, чем в среднем по России

По итогам 2025 года среднестатистическая семья из Пермского края тратила на ЖКУ и топливо чуть больше 6 тыс. рублей. С таким показателем регион находится на 27-м месте из 85.

Меньше всего на коммуналку и топливо отдают жители республики Дагестан — 5% от общих расходов или 4,2 тыс. руб. В пределах 6,5% на эти траты уходит в Астраханской и Курской областях и в республиках Ингушетия и Кабардино-Балкария. Самые большие расходы на ЖКУ и топливо в 2025 году были в Мурманской области — они занимают 14,2% (это чуть больше 13 тыс. рублей).

Информационный обзор редакции.