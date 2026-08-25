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Финансы

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Траты на коммуналку и топливо в Пермском крае меньше, чем в среднем по России

Траты на жилищно-коммунальные услуги и топливо у среднестатистической семьи из Пермского края составляют 8,1% от всех расходов. Этот показатель ниже, чем в среднем по стране, который равен 9,3%. Данные всех регионов России за 2025 год проанализировали в Центре экономических исследований «РИА Рейтинг».

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

По итогам 2025 года среднестатистическая семья из Пермского края тратила на ЖКУ и топливо чуть больше 6 тыс. рублей. С таким показателем регион находится на 27-м месте из 85.

Меньше всего на коммуналку и топливо отдают жители республики Дагестан — 5% от общих расходов или 4,2 тыс. руб. В пределах 6,5% на эти траты уходит в Астраханской и Курской областях и в республиках Ингушетия и Кабардино-Балкария. Самые большие расходы на ЖКУ и топливо в 2025 году были в Мурманской области — они занимают 14,2% (это чуть больше 13 тыс. рублей).

Информационный обзор редакции.

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