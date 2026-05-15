За год в Пермском крае стало в три раза больше миллиардеров

Среди миллиардеров 27 мужчин и восемь женщин, их возраст от 21 до 75 лет, сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на данные региональной УФНС. Пермяки-миллиардеры получили свой доход в основном от операций с ценными бумагами. Самый крупный размер дохода в Пермском крае по итогам 2025 года превысил 66 млрд рублей.

Число миллионеров, получивших за год от 500 млн до 1 млрд рублей, также увеличилось. Теперь их 43, а было 12. Годовой доход от 100 млн до 500 млн рублей получили 198 жителей Пермского края, по итогам 2024 года таких было 74.