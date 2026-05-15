Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Поделиться:

За год в Пермском крае стало в три раза больше миллиардеров

В Пермском крае выросло число тех, кто задекларировал годовой доход более 1 млрд рублей по итогам 2025 года. За год число миллиардеров выросло почти в три раза — до 35 человек.

Shutterstock

Среди миллиардеров 27 мужчин и восемь женщин, их возраст от 21 до 75 лет, сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на данные региональной УФНС. Пермяки-миллиардеры получили свой доход в основном от операций с ценными бумагами. Самый крупный размер дохода в Пермском крае по итогам 2025 года превысил 66 млрд рублей.

Число миллионеров, получивших за год от 500 млн до 1 млрд рублей, также увеличилось. Теперь их 43, а было 12. Годовой доход от 100 млн до 500 млн рублей получили 198 жителей Пермского края, по итогам 2024 года таких было 74.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: