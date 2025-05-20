Выдача новых кредиток в Пермском крае рекордно сократилась

В апреле в Пермском крае оформлено 20,3 тыс. новых кредиток, что на 58% меньше, чем в 2024 году. По данным Национального бюро кредитных историй, этот показатель — самый значительный по сокращению выдачи кредитных карт. Следом идет Иркутская область с 56%.

Лидером по количеству выданных кредитных карт в апреле 2025 года стала Москва — было оформлено более 83 тыс. штук.

Информационный обзор редакции.