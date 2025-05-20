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Финансы

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Выдача новых кредиток в Пермском крае рекордно сократилась

В России в апреле 2025 года снизилось количество оформленных кредитных карт — на 53%. Но особенно выделился Пермский край, где было самое значительное сокращение.

Freepik

В апреле в Пермском крае оформлено 20,3 тыс. новых кредиток, что на 58% меньше, чем в 2024 году. По данным Национального бюро кредитных историй, этот показатель — самый значительный по сокращению выдачи кредитных карт. Следом идет Иркутская область с 56%.

Лидером по количеству выданных кредитных карт в апреле 2025 года стала Москва — было оформлено более 83 тыс. штук.

Информационный обзор редакции.

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