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Ведущая передачи «Едим дома» Юлия Высоцкая стала совладелицей пермской аптечной сети

Юлия Высоцкая, известная по кулинарной передаче «Едим Дома», стала совладелицей сети пермских аптек «Планета здоровья». Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пиар-службу телеведущей, цель партнерства — создать новый формат аптек, в котором будут продавать товары и услуги для здорового образа жизни.

Едим Дома/ВКонтакте

В 2020 году супруг Юлии Высоцкой, кинорежиссер Андрей Кончаловский приобрел долю в аптечной сети. На днях стало известно, что в конце апреля телеведущая получила контроль над 25% акций ООО «Арктик», «Азон» и «Аптека 59», которые входят ГК «Планета здоровья». Об этом свидетельствую данные, которые внесли в ЕГРЮЛ 22 и 23 апреля. Держатель остальных 75% трех компаний — их основатель Александр Броварец.

Ранее мы рассказывали о том, что актер и режиссер Антон Богданов стал владельцем пермского клуба.

Информационный обзор редакции.

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