Ведущая передачи «Едим дома» Юлия Высоцкая стала совладелицей пермской аптечной сети

В 2020 году супруг Юлии Высоцкой, кинорежиссер Андрей Кончаловский приобрел долю в аптечной сети. На днях стало известно, что в конце апреля телеведущая получила контроль над 25% акций ООО «Арктик», «Азон» и «Аптека 59», которые входят ГК «Планета здоровья». Об этом свидетельствую данные, которые внесли в ЕГРЮЛ 22 и 23 апреля. Держатель остальных 75% трех компаний — их основатель Александр Броварец.

Ранее мы рассказывали о том, что актер и режиссер Антон Богданов стал владельцем пермского клуба.

Информационный обзор редакции.