18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Поделиться:

У каждого пятого жителя Пермского края есть запрет на выезд за границу

Накануне майских праздников и поры отпусков судебные приставы напомнили пермякам о долгах. По данным пресс-службе ФССП, каждый пятый житель Пермского края находится в «стоп-листе» и не может выехать за пределы России.

Пресс-служба Управления ФССП по Пермскому краю

По данным на начало апреля 2025 года, более 360 тыс. жителей Пермского края имели неоплаченные долги. Благодаря запрету на выезд из страны удалось взыскать около 760 млн рублей — это в два раза больше, чем в прошлом году.

По итогам 2024 года благодаря запрету на выезд из страны пермяки выплатили более 2 млрд 250 млн рублей долгов, и это на 88% больше, чем в 2023-м.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: