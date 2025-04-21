У каждого пятого жителя Пермского края есть запрет на выезд за границу

По данным на начало апреля 2025 года, более 360 тыс. жителей Пермского края имели неоплаченные долги. Благодаря запрету на выезд из страны удалось взыскать около 760 млн рублей — это в два раза больше, чем в прошлом году.

По итогам 2024 года благодаря запрету на выезд из страны пермяки выплатили более 2 млрд 250 млн рублей долгов, и это на 88% больше, чем в 2023-м.

Информационный обзор редакции.