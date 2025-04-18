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В налоговых отделениях будут раздавать шоколадки посетителям

В налоговых инспекциях Перми и Пермского края будут раздавать посетителям шоколадки и жвачки. Эту акцию уже провели в пилотном режиме в нескольких отделениях, и она получила положительные отзывы.

Наталья Гурова/ВКонтакте

У налоговой инспекции в 2024 году появились брендированные товары: порционный шоколад и мятная жевательная резинка. «Задумка достаточно проста: мы хотим, чтобы взаимодействие с налоговыми органами стало менее формальным, а наши налогоплательщики ассоциировали налоги не только с квитанциями, но и с чем-то более приятным, — рассказала глава УФНС по Пермском крае Наталья Гурова. — Кроме того, это очередное напоминание о своевременной уплате налогов».

Ранее мы рассказывали о том, что налоги за 2023 год заплатили более 85% жителей Пермского края.

Информационный обзор редакции.

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