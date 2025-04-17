За год стоимость сливочного масла выросла почти на треть

Заметнее всего в 2025 году подорожало сливочное масло. Средняя стоимость упаковки выросла на 35% по сравнению с прошлым годом — до 201 руб. Спрос на этот товар снизился на 20%. Также сильно выросла стоимость кофе (на 34% до 182 руб.) и чая (на 30%). Спрос у покупателей на них упал за год на 12% и на 17% соответственно.

По данным аналитиков, в списке подорожавших продуктов в Пермском крае оказались курица и индейка. Теперь их средняя цена 450 руб./кг (рост на 29%) и 702 руб./кг (на 26%).

Ранее мы рассказывали о том, что пермяки стали реже покупать кофе в ресторанах и кафе.

Информационный обзор редакции.