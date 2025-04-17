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За год стоимость сливочного масла выросла почти на треть

В Пермском крае за год выросла стоимость продуктовой корзины, а спрос на нее снизился. Аналитику сервиса «Контур.Маркет» за три месяца в 2024 и 2025 годах опубликовал РБК-Пермь.

Unsplash/Marine Le Gac

Заметнее всего в 2025 году подорожало сливочное масло. Средняя стоимость упаковки выросла на 35% по сравнению с прошлым годом — до 201 руб. Спрос на этот товар снизился на 20%. Также сильно выросла стоимость кофе (на 34% до 182 руб.) и чая (на 30%). Спрос у покупателей на них упал за год на 12% и на 17% соответственно.

По данным аналитиков, в списке подорожавших продуктов в Пермском крае оказались курица и индейка. Теперь их средняя цена 450 руб./кг (рост на 29%) и 702 руб./кг (на 26%).

Ранее мы рассказывали о том, что пермяки стали реже покупать кофе в ресторанах и кафе.

Информационный обзор редакции.

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