Стало известно, кто из руководителей учреждений культуры получал более 928 тысяч рублей в месяц

Самым высокооплачиваемым управленцем в сфере культуры стал исполнительный директор Театра-Театра Егор Мухин. В 2024 году его среднемесячная зарплата составила более 928 тыс. руб. Борис Мильграм, художественный руководитель ТТ, зарабатывал 769,5 тыс. рублей в месяц. В число самых высокооплачиваемых менеджеров в сфере культуры вошла также директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина (512,6 тыс. руб.).

Генеральный директор Пермского театра оперы и балета Анна Волк в 2024 году получала 423 тыс. рублей в месяц, а директор Пермского ТЮЗа Артем Агеев — 364 тыс. рублей.

Также в начале списка зарплат руководителей учреждений культуры: директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова (294,5 тыс. руб.) в месяц, директор Пермской галереи Юлия Тавризян (199,6 тыс. руб.), уже бывший директор Музея современного искусства ПЕРММ Наиля Аллахвердиева (228,6 тыс. руб.).

Информационный обзор редакции.