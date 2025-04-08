Исследование: у 3,72% жителей просрочена задолженность по кредитам

Пермский край попал в топ-25 регионов с высокой платежной дисциплиной. Хотя за 12 месяцев доля просрочки здесь выросла на 0,49 пункта (в среднем по России на 0,57). Таковы результаты исследования «РИА Рейтинг» на 1 марта 2025 года.
В Пермском крае у 3,72% жителей просрочена задолженность. С этим показателем регион находится на 21-м месте, а год назад был на 22-м. Ссудная задолженность составляет 490 тыс. рублей на экономически активного жителя.
Самые дисциплинированные жители оказались в Севастополе, Крыму, Санкт-Петербурге, республике Саха и Ямало-Ненецком автономном округе. Больше всего просрочек по кредитам в республиках Ингушетия, Чечня и Дагестан.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)