Исследование: у 3,72% жителей просрочена задолженность по кредитам

В Пермском крае у 3,72% жителей просрочена задолженность. С этим показателем регион находится на 21-м месте, а год назад был на 22-м. Ссудная задолженность составляет 490 тыс. рублей на экономически активного жителя.

Самые дисциплинированные жители оказались в Севастополе, Крыму, Санкт-Петербурге, республике Саха и Ямало-Ненецком автономном округе. Больше всего просрочек по кредитам в республиках Ингушетия, Чечня и Дагестан.

Информационный обзор редакции.