Стало известно, специалисты какой отрасли в Пермском крае получали нависшую зарплату

Как и в прошлом году, отраслью с наивысшей зарплатой в Пермском крае стала химическая промышленность. Средняя зарплата за год достигла 95 тыс. рублей. По итогам 2023 года она была на уровне 78 тыс. рублей. Несмотря на это, Пермский край опустился на две строчки в рейтинге.

За год своего места также лишилась Москва — столичные финансисты опустились на одну строчку со средней зарплатой в 302 тыс. рублей. Специалисты сферы добычи нефти и газа в Сахалинской области заняли первое место, их зарплата выросла до 317 тыс. рублей. Третье место у ямало-ненецких работников отрасли добычи нефти и газа с 244 тыс. рублей.

Последние строчки рейтинга зарплат заняли госслужащие из Калмыкии и Ингушетии. Отраслью с наивысшей зарплатой по итогам 2024 года в этих регионах стала госслужба, специалисты в среднем получали 54-57 тыс. рублей.

Информационный обзор редакции.