Известно, сколько человек решили установить себе самозапрет на кредиты

По данным портала Properm.ru, самозапрет на кредиты заинтересовал более 25,8 тыс. человек в Пермском крае. Столько заявлений было подано в регионе за два дня.

Но в десятку регионов, чьи жители хотят уберечь себя от кредитов, Пермский край не вошел. В топе по количеству заявлений на самозапрет оказались Москва (351 тыс. человек), Санкт-Петербург (143,9 тыс.), Московская область (112,3 тыс.), Краснодарский край (69,3 тыс.), Свердловская область (50,5 тыс.).