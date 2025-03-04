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Финансы

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Известно, сколько человек решили установить себе самозапрет на кредиты

С 1 марта 2025 года в России начала действовать услуга самозапрета на оформление кредитов. С этого времени на Госуслугах заработал специальный сервис, которым за несколько дней воспользовались около 1,7 млн человек.

Freepik

По данным портала Properm.ru, самозапрет на кредиты заинтересовал более 25,8 тыс. человек в Пермском крае. Столько заявлений было подано в регионе за два дня.

Но в десятку регионов, чьи жители хотят уберечь себя от кредитов, Пермский край не вошел. В топе по количеству заявлений на самозапрет оказались Москва (351 тыс. человек), Санкт-Петербург (143,9 тыс.), Московская область (112,3 тыс.), Краснодарский край (69,3 тыс.), Свердловская область (50,5 тыс.).

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