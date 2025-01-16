Пермяки рассказали, какой у них должен быть минимальный размер оплаты труда

Федеральный МРОТ за год вырос до 22,4 тыс. рублей, но россияне считают, что этого недостаточно. Жители Перми рассказали о желаемом минимальном размере оплаты труда, за год запросы выросли на 36%.
По данным на январь 2025 года, пермяки хотели бы, чтобы минимальный размер оплаты труда у них был на уровне 52,1 тыс. рублей. В сентябре 2024 года желаемым был МРОТ в 48 тыс. рублей. Такие данные приводит сервис SuperJob, опросивший экономически активное население мегаполисов.
Лидирует по запросам Москва: здесь желаемый МРОТ составляет 61,8 тыс. рублей. Затем идут Хабаровск с 59 тыс. рублей и Санкт-Петербург с 58,5 тыс. рублей.
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Информационный обзор редакции.
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