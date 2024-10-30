С 16 ноября вырастет сумма взноса за капитальный ремонт

В Пермском крае на три рубля вырастет минимальная сумма взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. С16 ноября она составит 14,44 руб. за квадратный метр, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ и благоустройства.

Увеличение платы за капитальный ремонт связано с подорожанием строительных материалов за последние два года. «Введение новой ставки платы позволит продолжить опережающими темпами проводить капитальный ремонт многоквартирных домов и в более короткие сроки улучшать жилищные условия жителей региона», — объяснил министр ЖКХ Артем Балахнин.

В следующий раз размер платы за капитальный ремонт вырастет в конце 2025 года. Он пересчитан с учетом динамики роста цен на эти виды товаров.