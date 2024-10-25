18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Теперь не Хабаровск: в Пермском крае начали появляться новые пятитысячные купюры

РИА Новости

В Пермском крае начали вводить новые банкноты номиналом в пять тысяч рублей. Такие же появились и в Алтайском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Банка России.

Виды Хабаровска на модернизированной банкноте заменил Екатеринбург и Уральский федеральный округ. На обновленной пятитысячной с лицевой стороны изображена стела «Европа — Азия», с оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

Пока в Пермском крае новые пятитысячные банкноты в первую очередь будут распространяться через кредитные организации.В более массовом обращении они появятся с ноября-декабря. Специалистам предстоит подготовить банкоматы и другие устройства к работе с обновленными банкнотами.

Ранее в Банке России рассказывали, что до 2025 года планируется постепенно модернизировать банкноты образца 1997 года, включая 10, 50, 500 и 1000 рублей.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: