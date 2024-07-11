В июне подорожали поездки на такси и туры заграницу

Пермьстат опубликовал индекс потребительских цен на товары и услуги за июнь 2024 года. Больше всего за первый летний месяц в Пермском крае подорожали отдых заграницей (на 11,3%) и поездки на такси (10,6%).

Также выросли цены на услуги гостиниц (8,9%) и авиабилеты (на 1,4%), а стоимость проезда в поездах дальнего следования (-0,7%) и услуг страхования (-2%) снизилась. В целом стоимость услуг в регионе за июнь 2024 года выросла на 0,9%.

Из непродовольственных товаров в июне стали стоить меньше поддержанные автомобили (-5,7%). Но вырос в сцене бензин и дизельное топливо (+0,8 -1,5%). Стоимость продовольствия выросла на 0,3%: заметнее всего подорожали: макароны (+2,5%), алкоголь (+1,3%), хлеб (+1,3%).