18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Поездки на такси подорожали сильнее, чем в среднем по России

Freepik

Весной 2024 года поездки в такси в Пермском крае подорожали на 11% по сравнению с 2023 годом. Чек оказался больше, чем в среднем по России на 2%.

Поездки на такси в Пермском крае в апреле — мае 2024 года в среднем стоила 414 рублей. Такие данные приводит РБК с отсылкой на «Чек Индекс». Средняя стоимость в России в этот же период составляла 498 рублей.

Стоимость поездки в такси зависит от многих факторов: спроса, расстояния и дальности поездки, а также иногда дефицитом водителей, скачком роста цен на бензин и сезонными дождями, гололедами и снегопадами.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: