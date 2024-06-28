Поездки на такси подорожали сильнее, чем в среднем по России

Весной 2024 года поездки в такси в Пермском крае подорожали на 11% по сравнению с 2023 годом. Чек оказался больше, чем в среднем по России на 2%.

Поездки на такси в Пермском крае в апреле — мае 2024 года в среднем стоила 414 рублей. Такие данные приводит РБК с отсылкой на «Чек Индекс». Средняя стоимость в России в этот же период составляла 498 рублей.

Стоимость поездки в такси зависит от многих факторов: спроса, расстояния и дальности поездки, а также иногда дефицитом водителей, скачком роста цен на бензин и сезонными дождями, гололедами и снегопадами.