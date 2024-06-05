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Пермь попала в топ-5 городов по количеству покупок на маркетплейсах

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»
Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Пермь вошла в число лидеров среди городов-миллионников по количеству оборота и покупок на маркетплейсах. Эксперты Tinkoff Data проанализировали первый квартал 2024 года с таким же периодом в 2023-м.

За год выросло количество заказов на маркетплейсах. В пятерку лидеров вошли: Омск (+57%), Красноярск (+53%), Новосибирск (+49%), Челябинск (+48%), Пермь (+46%). В среднем  по России количество заказов на Wildberries, Ozon и других площадках увеличилось на 38%. 

Что касается популярности площадок, то в Перми чаще всего заказывают на Wildberries (53%), Ozon (36%), Aliexpress (4%), «Яндекс.Маркет» и «Мегамаркет» (по 3%).

Оказалось, у пермяков продажи на интернет-площадках выросли на 53%. В лидерах также: Омск (+64%), Красноярск (+63%), Новосибирск (+56%), Челябинск (+55%) и Казань (+53%). В России в целом оборот на маркетплейсах за год вырос на 42%.

Информационный обзор редакции. 

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