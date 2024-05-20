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Финансы

Известно, через сколько лет большинство пермяков будут получать 100 тысяч рублей

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Специалисты Минэкономразвития спрогнозировали рост средних зарплат в России до 100 тысяч рублей месяц. РИА составила рейтинг городов, где это будет происходить быстрее всего. Пермский край оказался на 22-м месте этого списка. Учитывались покупательская способность и темпы роста зарплат за последние 5 лет.

Рост зарплаты до 100 тыс. рублей стоит ждать через 3,5 года только у 25% населения Пермского края. По прогнозам, половина пермяков будет получать такие суммы через 6,8 лет. Ситуация, когда у 75% населения региона средняя зарплата составит 100 тыс. рублей, изменится только через 10 лет.

Лучше всего дела обстоят в Ямало-Ненецком АО (через полгода у половины населения), в Чукотском АО (через 3,1 года) и в Магаданской области (через 3,3 года). Хуже ситуация в Дагестане, Чечне и Ингушетии – 100 тыс. рублей у половины населения будет через 13, 16 и 18 лет.

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