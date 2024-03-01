Аренда «трешек» в Перми подорожала на 40 процентов

За год стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Перми выросла на 40%. Такие данные представил сервис «Авито. Недвижимость».

Количество предложений с «трешками» за год немного снизилось – на 4%. В среднем в сутки трехкомнатная квартира в столице Прикамья стоит 2,8 тыс. рублей.

Также выросли цены на аренду квартир в Татарстане, Ростовской, Волгоградской, Кировской областях (на 40%) и в Удмуртии (на 50%). Трехкомнатные квартиры в России подорожали на 17%. Средняя стоимость – 3,5 тыс. рублей в сутки.

Дороже всего снять «трешку» на сутки в Москве (7 тыс. рублей) и области (6 тыс. рублей), Краснодарском крае и Санкт-Петербурге (5 тыс. рублей). Дешевле всего в Брянской области (2,3 тыс. рублей).