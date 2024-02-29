Пермяки готовы потратить на 8 Марта около семи тысяч рублей

Пермские мужчины оказались на 16-м месте по щедрости на цветы и подарки к 8 Марта. Исследование составлял сервис SuperJob.

Всего в России 66% мужчин будут дарить цветы и подарки в Международный женский день. Чуть больше трети порадуют супругу, 28% – маму и 12% – дочерей. Остальным представителям женского пола, таким как коллеги, племянницы, бабушки и тещи, подарки будут дарить меньше 10% мужчин.

Средняя стоимость подарка на 8 Марта в России составляет 3900 рублей, цветов – 3100 рублей. Пермские мужчины оказались менее щедрыми на цветы. В 2024 году на них готовы потратить 2600 рублей, а на подарок – 4200. Средние траты на 8 Марта, судя по данным исследования, составят 6800 рублей. С этим показателем Пермь оказалась на 16-м месте между Самарой и Омском.

Самыми щедрыми стали москвичи (5300 рублей на подарок и 3800 рублей на цветы), красноярцы (5200 и 3700 соответственно), казанцы (4800 и 3000 соответственно). Меньше всех тратиться на 8 Марта готовы жители Нижнего Новгорода – 3800 рублей они выделят на подарки и 3000 рублей на цветы.