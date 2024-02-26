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Финансы

Пермяки заплатили 22 миллиарда рублей за медуслуги

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Жители Пермского края стали больше денег тратить на медицинские услуги. Об итогах 2023 года рассказали в Росстате.

Пермяки отдали частным клиникам 22 млрд рублей. Это на 23,9% и почти на 5 млрд больше, чем в 2022 году. Кроме Пермского края в число регионов с выросшими тратами на медицину вошли республика Адыгея (рост 36,6%), Кировская область (23%), республика Северная Осетия (21,3%), Смоленская область (21%).

В целом по стране объем платных медицинских услуг вырос на 11% и достиг 1,36 трлн рублей. Больше всего денег на медицину тратят жители Москвы. За 2023 год они отдали более 332 млрд рублей.

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