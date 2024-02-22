Дополнительные два миллиарда рублей потратят на борьбу с онкозаболеваниями

Стало известно, на что в ближайшие два года направят дополнительные деньги в Пермском крае. Губернатор внес поправки в бюджет на 2024-2026 годы, которые рассмотрят депутаты Законодательного собрания в марте.

Самую большую сумму власти планируют выделить на развитие дорожной сети. Еще 7 млрд рублей пойдут на строительство участков дорог на трассах Кунгур – Соликамск и Пермь – Березники, возведение магистрали на улице Строителей и дополнительного выезда из промузла «Осенцы», а также на установку освещения и устройство тротуаров на региональных дорогах.

Дополнительные 2 млрд рублей власти планируют потратить на борьбу с онкозаболеваниями. Еще 1,3 млрд рублей пойдет на строительство спорткомплекса в Березниках, 1,5 млрд – на строительство новых школ и детских садов, чуть больше, 1,6 млрд рублей, выделят на комплексный ремонт 16 медучреждений.

В бюджете дополнительные средства планируют потратить также на ремонт школ и благоустройство территорий больниц, молодых и многодетных семей, 100-летний юбилей Коми-Пермяцкого округа.