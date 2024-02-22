Инфляция в Прикамье стала больше, чем в России в целом

В Пермском крае за январь 2024 года выросла годовая инфляция. Теперь она составляет 8,09%. И этот показатель выше, чем в целом по России, в начале года он сохранился на уровне 7,44%.

По данным пермского Центробанка, в январе рост цен на продовольственные товары в Пермском крае продолжился. В январе он составил 7,93%, в то время как еще в конце года был на уровне 7,46%.

Сильнее всего с января 2023 по январь 2024 года подорожали яйца (на 72,4%), овощи и фрукты (на 25,9%), сахар (на 15,7%). Среди непродовольственных товаров за это же время выросли в цене легковые автомобили (на 15,4%), среди услуг — путевки за границу (на 29,7%).

В Центробанке основным фактором, влияющем на инфляцию, назвали высокий внутренний спрос, который все еще превышает возможности расширения предложения.