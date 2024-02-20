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Финансы

Пермяки стали меньше тратить на все, кроме еды и развлечений

shutterstock

В Пермском крае потребительская активность замедлилась  с декабря 2023 по январь 2024 года. Семьи сократили траты на покупки всех видов товаров, кроме еды и развлечений. Однако к концу года  пермяки стали чаще ходить в кино, музеи, парки развлечений и в театры.

По данным Центробанка, в декабре 2023 года инфляция продолжила увеличиваться. Основная причина в том, что выросли издержки производителей и поставщиков  на упаковку, логистику, обслуживание оборудования и оплату труда.

В регионе усилился дефицит кадров, острее всего он ощущался среди рабочих специальностей, в сфере медицины и торговли. Чтобы сохранить персонал и привлечь новый, работодатели повышали зарплаты.

В целом по всей стране сейчас прослеживается тенденция усиления сбережений, отметили в Центробанке.

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