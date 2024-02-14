В Перми увеличат ежемесячные выплаты докторам наук

Каждый год в Пермском крае выделяется около 600 миллионов рублей на поддержку науки и высшего образования. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в ходе ежегодного приема научной общественности региона. В настоящее время около 9,5 тысяч человек занимаются научными исследованиями в Пермском крае. Губернатор также объявил о повышении ежемесячных выплат докторам наук до 30 тысяч рублей с начала следующего года.

В рамках приема научной общественности было вручено 18 премий выдающимся ученым в области экологии, медицины, геологии и других сферах. Эти награды присуждались за значимые исследования и разработку инновационных изобретений. Традиция награждения ученых уже существует в Пермском крае более 26 лет, и за это время более 400 ученых были удостоены этой премии.

Глава региона также встретился с молодыми учеными для обсуждения возможностей создания научного пространства для обмена знаниями и опытом, наполнения лабораторий межвузовского кампуса мирового уровня и вопросов привлечения молодежи в научные исследования.