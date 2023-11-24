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Цифра дня: средняя зарплата пермяков выросла до 58,3 тысяч рублей

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Shutterstock.com

В Пермском крае зафиксировано повышение зарплат. По данным Пермьстата, средняя зарплата в регионе в сентябре составила 58,3 тыс. рублей. Это на 11,5% больше по сравнению с прошлым годом. Реальная заработная плата в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022 года увеличилась на 5,1%.

По итогам сентября самые высокие доходы наблюдаются у работников в сфере добычи полезных ископаемых — 83,5 тыс. рублей в месяц. На втором месте специалисты в области информации и связи — 82,4 тыс. рублей.

Самые низкие зарплаты оказались у работников в сфере недвижимости — около 30,5 тыс. рублей, а также сотрудников гостиниц и общепита — 35,3 тыс. рублей в месяц.

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