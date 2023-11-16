Количество фальшивых банкнот в Перми снизилось в этом году

За последние два года количество обнаруженных фальшивых денег уменьшилось в четыре раза. В третьем квартале 2023 года в Пермском крае было обнаружено и изъято из обращения 13 поддельных банкнот на общую сумму 41 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба пермского отделения Банка России.
Специалисты отмечают, что улучшение защитного комплекса банкнот делает подделку все сложнее для фальшивомонетчиков. Кроме того, жители Пермского края стали более внимательными при проверке подлинности банкнот.
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